Matia Bazar remake per i 50 anni di Stasera che sera

“Stasera che sera”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni. Ora, Carlo Marrale, fondatore della band e Silvia Mezzanotte, per tanti anni voce del gruppo, hanno realizzato una nuova versione acustica del brano. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Matia Bazar, remake per i 50 anni di “Stasera che sera”

