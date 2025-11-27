Matia Bazar remake per i 50 anni di Stasera che sera

Tv2000.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera che sera”, il primo grande successo dei Matia Bazar, compie 50 anni. Ora, Carlo Marrale, fondatore della band e Silvia Mezzanotte, per tanti anni voce del gruppo, hanno realizzato una nuova versione acustica del brano. Servizio di Francesco Durante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

