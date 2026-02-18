Sanremo 2026 le indiscrezioni sulla lite tra i due big | Sono dovuti intervenire

Durante le prove di Sanremo 2026, si è scatenata una lite tra due grandi artisti. La causa sarebbe stata un diverbio sui testi delle canzoni, sfociato in urla e tensione tra i due. I membri dello staff sono stati costretti a intervenire per calmare gli animi e separare i protagonisti. La scena si è svolta nel backstage, davanti a diversi tecnici e giornalisti presenti. La disputa ha attirato l’attenzione di tutti, lasciando intendere che anche questa edizione sarà caratterizzata da momenti di forte emozione.

La macchina organizzativa della 76ª edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente partita. L'appuntamento è fissato dal 24 al 28 febbraio 2026 e, dopo il forfait di Andrea Pucci, il direttore artistico Carlo Conti ha sciolto le riserve sui nomi che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston. Un'edizione che promette di mescolare musica, spettacolo e volti internazionali, con una presenza che accompagnerà tutte le serate: Laura Pausini. La prima serata, martedì 24 febbraio, vedrà accanto a Conti proprio Laura Pausini e l'attore turco Can Yaman. Per la cantante si tratta di un ruolo centrale, quello di co-conduttrice dell'intero festival, mentre Yaman entrerà nella storia come il primo attore internazionale e turco a co-condurre una serata della kermesse.

