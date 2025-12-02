Sanremo 2026 | le canzoni ci sono ma i veri Big dove sono?

Dopo l’annuncio dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026, la domanda che molti si pongono sui social è stata chiara: “Ma è Sanremo o Castrocaro?”. La riflessione arriva da Davide Maggio, ma è il sentimento generale di chi osserva il cast selezionato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti. Secondo molti, il cast appare sorprendentemente debole, ricordando alcune edizioni di dieci anni fa dello stesso Conti. Tra i nomi scelti, manca quella figura di vero Big, capace di catalizzare l’attenzione, di generare curiosità e di diventare protagonista della vigilia. Nelle ultime edizioni, artisti come Giorgia o Elisa rappresentavano proprio questo tipo di quota, riuscendo a creare attesa e fascino anche senza essere i favoriti alla vittoria. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Sanremo 2026: le canzoni ci sono, ma i veri Big dove sono?

