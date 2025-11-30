Da Limbiate a Sanremo 2026 | Le Bambole di Pezza sul palco dell’Ariston – VIDEO

Le Bambole di Pezza, storica band pop punk e punk rock tutta al femminile nata a Milano nel 2002, tornano sotto i riflettori più luminose che mai. Dopo la reunion del 2014 e una nuova stagione di successi, il gruppo è pronto a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026, aprendo un nuovo capitolo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

