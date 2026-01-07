Sanremo 2026 Max Pezzali protagonista del ‘palco sul mare’

Per Sanremo 2026, Max Pezzali sarà il protagonista del ‘palco sul mare’, evento che si inserisce nel programma ufficiale della manifestazione. La presenza dell’artista contribuisce a valorizzare l’atmosfera unica della settimana sanremese, offrendo un’occasione di ascolto e incontro tra musica e paesaggi marini. L’evento si inserisce nel contesto di una kermesse che ogni anno rappresenta un punto di riferimento per la musica italiana.

La marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con un nuovo annuncio: Max Pezzali sarà il protagonista del 'palco sul mare' durante la settimana sanremese. Di solito si alternavano vari protagonisti. Quest'anno ci sarà un unico, grande, nome ha dichiarato Carlo Conti al TG1. Sulla nave che ormai da anni getta l'ancora difronte a Sanremo, quindi, il cantautore pavese ed leader degli 883 ogni sera, con la sua musica, farà e darà spettacolo: cinque serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Max Pezzali come super ospite: “Ogni sera farà festa” - Carlo Conti annuncia al Tg1 Max Pezzali come super ospite di Sanremo 2026: "Sulla nave che attracca a Sanremo ci sarà lui ogni sera" ... fanpage.it

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l'ospite speciale al TG1: sarà Max Pezzali - Dopo l'annuncio dei Big in gara, Carlo Conti torna nel suo "ufficio stampa" preferito, lo studio del TG1, per lanciare ... msn.com

