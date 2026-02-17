bambole di pezza resta con me testo del brano in gara a sanremo 2026

Le Bambole di Pezza partecipano al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me, una canzone rock che parla di solidarietà tra donne. La band ha scelto di affrontare il tema della fratellanza attraverso una melodia intensa e coinvolgente, cercando di trasmettere un messaggio forte ai ascoltatori. Il loro testo esprime il desiderio di restare unite nei momenti difficili, offrendo supporto e conforto reciproco.

Le Bambole di Pezza saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me, una ballad rock che invita alla sorellanza, ecco il testo. Le Bambole di Pezza saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me. La rock band tutta al femminile ha fatto della ribellione, dell’autenticità e della libertà d’espressione la propria firma artistica. Con un sound diretto, viscerale e contaminato da punk, musica alternative e influenze pop contemporanee, portano sul palco una forza capace di travolgere e ispirare. Bambole di Pezza – Resta con me – Testo. Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia E a volte per cambiare tutto basta una parola Per diventare ciò che sono ho camminato sola Sono una donna che non guarda in faccia niente Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente Quando ti senti stanca dalle delusioni E l’unica certezza sono le canzoni E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così Con il cuore in gola senza lacrime e paura Con le braccia aperte per gridare Resta con me In questi tempi di odio Tu resta con me Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io a dirti che ho bisogno A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me, resta con me Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi Vissuto vite che non sai, se immaginarti Ho visto uomini per bene, andare in pezzi E ho visto uomini di strada, tornare onesti E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa Una ragazza una chitarra, e una tempesta Questi non sanno cosa provo dentro Come una foglia sempre stata al vento E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così Con il cuore in gola senza lacrime e paura Con le braccia aperte per gridare Resta con me In questi tempi di odio Tu resta con me Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io a dirti che ho bisogno A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me, resta con me E allora dimmi Se conosci un modo Per dimenticare i guai Per noi che siamo stati Sempre appesi a un filo Aspettami nell’alba di questo mattino Ho superato anni come questi E avrei voluto dirti Resta con me In questi tempi di odio Tu resta con me Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io a dirti che ho bisogno A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me, resta con me Come da tradizione i testi sono stati pubblicati in anteprima da TV sorrisi e canzoni ad una settimana dall’inizio del 76° Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 24 al 28 febbraio 2026, condotto da Carlo Conti e trasmesso da Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

