sanremo 2026 le bambole di pezza in gara con resta con me

Le Bambole di Pezza parteciperanno per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me. L'evento si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, segnando un importante traguardo per il gruppo e confermando il loro talento sulla scena nazionale.

Le Bambole di Pezza saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 per la prima volta con Resta con me. Le Bambole di Pezza saranno in gara al Festival di Sanremo 2026 che si terrà dal 24 al 28 febbraio con Resta con me. La rock band tutta al femminile ha fatto della ribellione, dell’autenticità e della libertà d’espressione la propria firma artistica. Con un sound diretto, viscerale e contaminato da punk, musica alternative e influenze pop contemporanee, portano sul palco una forza capace di travolgere e ispirare. Il percorso discografico della band è segnato da brani e 4 album che hanno lasciato il segno. Spettacolo.eu

Bambole di Pezza presentano Resta con me

