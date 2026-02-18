Sanremo 2026 Arisa – Magica Favola

Arisa ha scelto di portare a Sanremo 2026 la canzone “Magica Favola”, nata dalla collaborazione con Giuseppe Anastasi, con cui ha mantenuto un rapporto professionale anche dopo la rottura del 2010. La cantante ha spiegato che la richiesta di una canzone d’amore proveniente dall’ex compagno le ha permesso di realizzare un brano speciale, che ora presenta in questa edizione del festival. Un esempio di come il legame tra artisti possa durare nel tempo, superando le difficoltà personali.

Alzi la mano chi non sogna di restare così in buoni rapporti con il proprio ex (o la propria ex) da potergli chiedere di scriverti una canzone d’amore da portare a Sanremo: è il caso di Arisa e di Giuseppe Anastasi, che si sono lasciati nel 2010 ma continuano a collaborare artisticamente: Magica Favola, in brano con cui la cantante è in gara a Sanremo, l’ha scritta lui. E parla di una bambina che poi diventa una donna adulta e affronta tutte le tappe della vita: l’amore, il dolore, la stanchezza, il desiderio di serenità. Arisa ha dichiarato: «Sono arrivata al momento in cui volevo fare un bilancio», e questa canzone rappresenta un po’ il suo personale bilancio dell’esistenza finora.🔗 Leggi su Open.online

