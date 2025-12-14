sanremo 2026 arisa in gara con magica favola

Arisa torna al Festival di Sanremo nel 2026 con il brano

Arisa torna al Festival di Sanremo e lo fa con il brano dal titolo Magica favola. Arisa torna al Festival di Sanremo dopo otto partecipazioni in gara con due vittorie e un posizionamento al secondo posto e a dieci anni dalla sua conduzione con Carlo Conti. Il brano in gara si intitola Magica favola. Cantautrice, presentatrice, giudice di talent, ballerina, artista poliedrica Arisa è stata capace di evolversi in varie forme d’arte. Ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo Nuvole che arriva dopo mesi di riconoscimenti e di esperienze internazionali: dopo il successo di? Canta ancora? – colonna sonora del film campione d’incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa?– con cui Arisa ha vinto il? Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale, ha ricevuto il? Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award, si è esibita in concerto tra?America e Giappone?e ha visto il suo ritratto tra i protagonisti di?Faces, la mostra fotografica firmata ArtIcon ed esposta ad?Arles, accanto a figure come?Leonard Cohen, Patti Smith e Quentin Tarantino. Spettacolo.eu

