Blind El Ma & Soniko tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 con Nei miei DM

Blind, El Ma e Soniko partecipano al Festival di Sanremo 2026 perché hanno scelto di presentare il brano Nei miei DM, che sta già conquistando le radio. La loro presenza nella categoria Nuove Proposte rappresenta un’opportunità concreta di farsi conoscere dal grande pubblico, soprattutto dopo aver riscosso attenzione sui social e nelle playlist digitali.

Il trio Blind, El Ma & Soniko è in gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026) con il singolo Nei miei DM, attualmente in radio e disponibile in digitale. La formazione — un progetto originale nato nel 2025 che unisce tre anime artistiche diverse — ha conquistato il suo posto all'Ariston vincendo Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall'Orchestra Sinfonica, superando selezioni a cui hanno partecipato oltre 500 candidati.