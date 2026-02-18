Sannazaro | in fiamme il teatro di Napoli

Il teatro di Napoli di Sannazaro si è incendiato questa mattina, causando danni ingenti alla struttura. Le fiamme hanno avvolto il palcoscenico e alcune parti del pubblico, interrompendo lo spettacolo in corso. Testimoni riferiscono di aver visto il fuoco divampare rapidamente da una delle zone laterali, mentre i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Napoli Venti appartamenti evacuati, otto intossicati. Il violento rogo divampato nel quartiere Chiaia, danni stimati per 70 milioni di euro Napoli Venti appartamenti evacuati, otto intossicati. Il violento rogo divampato nel quartiere Chiaia, danni stimati per 70 milioni di euro «Picceré, fino a quando rimarrai in questa compagnia non dimenticare che noi attori non siamo altro che ‘e patanelle attuorno ‘o capretto». La giovane e bella attrice Luisa Conte viene così istruita da Tina Pica, durante le prove di Palummella zompa e vola, portata in scena da Eduardo De Filippo (‘o capretto) che la vorrà al suo fianco per sette anni, sia in teatro che in televisione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sannazaro: in fiamme il «teatro di Napoli» Napoli, in fiamme il Teatro SannazaroUn incendio ha colpito il Teatro Sannazaro a Napoli questa mattina alle 8. Incendio all’alba di oggi a Napoli, in fiamme il Teatro SannazaroAlle prime luci dell’alba di oggi, un incendio ha divampato nel Teatro Sannazaro di Napoli, situato in via Chiaia, causando danni alla struttura e costringendo i residenti della zona a evacuare le abitazioni vicine. In fiamme il teatro Sannazaro di Napoli Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nel cuore di Napoli le fiamme distruggono il teatro Sannazaro; Incendio a Napoli, in fiamme il teatro Sannazaro: ecco i danni. FOTO; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Incendio al Teatro Sannazaro: danni stimati tra i 60 e i 70 milioni di euro. Teatro Sannazaro in fiamme, Lara Sansone di Un posto al sole era la proprietaria: le sue parole in lacrimeLo storico teatro napoletano è stato distrutto da un incendio in via Chiaia, Lara Sansone (Bice di UPAS) promette: Torneremo più forti di prima ... libero.it Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: Tornerà a splendere. Oggi il ministro a NapoliNel primo pomeriggio il sopralluogo nello stabile divorato dalle fiamme. Ma dopo l'incendio si pensa alla ricostruzione. Da De Giovanni a D'Alessio anche gli artisti in campo per raccogliere i fondi R ... adnkronos.com Incendio nel cuore di Napoli: in fiamme il teatro Sannazaro. Il rogo è scoppiato nella notte a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, il fuoco ha avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. I vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba per domare l'in facebook #Tg2000 - #Napoli, #teatro #Sannazaro distrutto dalle fiamme #17febbraio #Tv2000 #incendio #TeatroSannazaro @tg2000it x.com