(Adnkronos) – Incendio nel cuore di Napoli oggi, martedì 17 febbraio. In fiamme in via Chiaia il teatro Sannazaro all’alba di oggi. Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell’attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto – da cui emergono gli ingenti danni – è stata diffusa da Tommaso Ederoclite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Incendio all’alba di oggi a Napoli, in fiamme il Teatro Sannazaro

