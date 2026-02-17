Incendio all’alba di oggi a Napoli in fiamme il Teatro Sannazaro
Alle prime luci dell’alba di oggi, un incendio ha divampato nel Teatro Sannazaro di Napoli, situato in via Chiaia, causando danni alla struttura e costringendo i residenti della zona a evacuare le abitazioni vicine.
(Adnkronos) – Incendio nel cuore di Napoli oggi, martedì 17 febbraio. In fiamme in via Chiaia il teatro Sannazaro all’alba di oggi. Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell’attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile. I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto – da cui emergono gli ingenti danni – è stata diffusa da Tommaso Ederoclite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuito
Nella notte di lunedì, un cortocircuito ha provocato un grande incendio al Teatro Sannazaro, uno dei simboli storici di Napoli.
Incendio in pieno centro a Napoli: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro
Un incendio ha distrutto la cupola del Teatro Sannazaro a Napoli, causando danni alla struttura.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Paura alla residenza Fersina, fiamme all'alba in un container: in azione i vigili del fuoco; Sorso, auto in fiamme all’alba: l’incendio coinvolge diverse vetture; Incendio al cantiere della chiesa di Stellata, paura all’alba; Sannazaro, le fiamme partite all'alba - ingenti danni, crollata la cupola.
Napoli, incendio a via Chiaia: danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro, 4 intossicatiLa cupola del Teatro Sannazaro a Napoli risulta danneggiata gravemente da un incendio divampato all'alba nello stabile di via Chiaia al cui pianoterra si ... lapresse.it
Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme lo storico teatro Sannazaro. Ipotesi cortocircuitoI vigili del fuoco sono sul posto e alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo ... msn.com
Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: la zona è quella del Teatro Sannazaro - facebook.com facebook
#Incendio nel cuore di #Napoli. Crolla la cupola del teatro #Sannazaro, danni agli spalti; alcuni residenti sono rimasti intossicati, in 4 sono stati portati all'ospedale in codice giallo. Le fiamme sono scoppiate all'alba, Vigili del Fuoco ancora impegnati nello sp x.com