Sannazaro ieri notte ancora focolai; 9 i locali e 18 le abitazioni danneggiate In zona vigilanza anti-sciacallaggio

Il teatro Sannazaro è stato colpito da un incendio nella notte, causando danni a nove locali e 18 abitazioni vicine. Le fiamme sono divampate da alcune sterpaglie vicino alla struttura, alimentate dal vento forte. La zona è sotto stretta sorveglianza per evitare sciacallaggi. Stamattina, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione al centro di coordinamento soccorsi per pianificare le operazioni di sicurezza e ripristino. Le autorità monitorano attentamente la situazione e valutano eventuali misure di emergenza.

Il punto della Prefettura sull'incendio al Sannazaro e la conta dei danni; disposta la vigilanza antisciacallaggio. 3 i Vigili del fuoco feriti Nelle operazioni di spegnimento, martedì, tre Vigili del Fuoco sono rimasti lievemente feriti dalla caduta di un palchetto. Uno di loro, in particolare, ha riportato frattura del polso e della caviglia. Il Comune di Napoli ha effettuato il censimento delle unità abitative coinvolte, che sono 28: il teatro, 9 locali commerciali e 18 unità ai piani superiori ad uso misto, uffici e abitazioni. Risultano complessivamente 26 le persone allontanate dalle proprie case, di cui 2 non residenti a Napoli.

