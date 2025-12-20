ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’altra tragedia sulle strade della provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto a Ceccano, lungo la Strada Statale 637, in via Colle Leo, poco prima delle 2: l’allarme è scattato intorno alle 1:50. Lo scontro, particolarmente violento, è costato la vita a due persone. Le vittime: Luigi Ferrante e Andrea Lombardi. A perdere la vita sono stati Luigi Ferrante, 43 anni, nato a Frosinone, e Andrea Lombardi, 18 anni, residente a Castro dei Volsci nella frazione Monte Sant’Angelo. I due erano alla guida delle vetture coinvolte: una Alfa Romeo 147 e una Fiat Punto. Cinque giovani a bordo delle due auto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ancora sangue sulle strade del Lazio: in un tragico incidente perdono la vita Luigi e Andrea, 43 e 18 anni… Il drammatico schianto ieri notte a Ceccano

Nel Lazio in undici mesi uccisi 50 pedoni. La mappa delle strade più pericolose di Roma - L'ultima vittima della strada aveva 82 anni e si chiamava Maria Giuseppina Berardi, maestra in pensione morta dopo essere stata travolta da un'auto a Santa Marinella nel pomeriggio di domenica. romatoday.it

Doppia tragedia sulle strade del Lazio: due morti in poche ore - Questa mattina un ragazzo di 24 anni è morto a Nettuno nello scontro tra due auto in via Santa Maria Goretti. rainews.it

#Napoli- Strade di sangue nel napoletano: tre incidenti, due morti e una donna grave. Servizio di #GiovanniVernazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook