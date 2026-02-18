Sannazaro Fico | Un milione di euro in bilancio per la ripresa delle attività

Fico ha annunciato che il bilancio prevede un milione di euro destinato alla ripresa delle attività del teatro Sannazaro. La cifra deriva dalla necessità di avviare nuove iniziative culturali e di riaprire gli spazi chiusi da tempo. La somma sarà inserita nel prossimo bilancio comunale e servirà a finanziare interventi concreti, come lavori di ristrutturazione e programmazioni artistiche. Attualmente, l’assessore Cutaia si trova in prefettura insieme al ministro Giuli per definire le procedure necessarie all’attuazione del piano. I dettagli sulle modalità di intervento sono ancora in fase di definizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "L'importante è averli stanziati con il prossimo bilancio e avere un fondo che deve andare a supporto dell'inizio di una serie di attività del teatro Sannazaro, però è chiaro che ora l'assessore Cutaia, che è in prefettura con il ministro Giuli e con il Comune, dove stabilire un po' di procedure di intervento". Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha risposto ai cronisti, al termine del Consiglio regionale, in merito allo stanziamento di un milione di euro dopo il rogo che ha distrutto il Sannazaro. "E' un teatro – ha ricordato Fico – che è di proprietà di una società privata.