Gangi ok alle variazioni di bilancio | investimenti per un milione e 600 mila euro

Il Consiglio comunale di Gangi approva le variazioni al bilancio e finanzia investimenti per 1 milione e 600 mila euro, utilizzando 950 mila euro dall’avanzo di amministrazione e 650 mila euro da finanziamenti esterni. Le voci più consistenti sono 520 mila euro per manutenzione strade e sicurezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

