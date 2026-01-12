Bari e i suoi teatri | un viaggio nel tempo fino al teatro Petruzzelli

Scopri la storia e l’architettura dei teatri di Bari, con un focus speciale sul Teatro Petruzzelli. Domenica 18 alle 16.30, il punto di partenza sarà l’ingresso al teatro, simbolo della tradizione culturale della città. Seguirà un percorso guidato che permetterà di esplorare il patrimonio teatrale barese, offrendo un’occasione per conoscere meglio la storia artistica e architettonica di questi luoghi.

Bari e i Suoi Teatri: un viaggio nel tempo fino al Teatro Petruzzelli Domenica 18 ore 16.30Punto d'incontro: Teatro PetruzzelliIl percorso prenderà avvio con l'ingresso al Teatro Petruzzelli, simbolo della vita culturale barese, per poi proseguire in un itinerario guidato alla scoperta della.

