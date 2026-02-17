Le fiamme hanno bruciato il teatro San Carlo e il Politeama di Napoli, causando ingenti danni. L’incendio che ha distrutto il Sannazaro, un simbolo della tradizione partenopea, si è verificato questa settimana e ha lasciato dietro di sé macerie e una grande perdita culturale. Un incendio doloso ha appiccato le fiamme, secondo le prime indagini, che sono ancora in corso. La scena si è svolta di notte, quando i vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente per spegnere le fiamme.

AGI- Le fiamme tornano a colpire i teatri e i luoghi della cultura a Napoli. L'incendio che ha devastato il Sannazaro, un pezzo della cultura e della tradizione partenopea, è l'ultimo episodio in ordine di tempo. L'incendio del San Carlo nel 1816. Negli ultimi due secoli, il fuoco ha messo a dura prova altre istituzioni culturali della città. Il caso più celebre riguarda il San Carlo, il più antico teatro d'opera in Europa, sorto nel 1737. Era la notte tra il 12 e il 13 febbraio del 1816, quando presumibilmente il fuoco di una lanterna lasciata accesa durante le prove di uno spettacolo generò un rogo che distrusse completamente gli ambienti interni, risparmiando solo le mura perimetrali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dal San Carlo al Politeama, i teatri storici distrutti dai roghi

Al Politeama, That’s Napoli Christmas Show del M.° Carlo Morelli

Scambio culturale a Caltanissetta: giovani tedeschi in tour tra palazzi storici e teatri della cittàQuesta mattina a Caltanissetta si è svolto uno scambio culturale tra giovani italiani e tedeschi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.