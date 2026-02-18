Sannazaro assessore Marciani | Sfollati hanno trascorso notte da amici e parenti

L’assessore Marciani ha riferito che gli sfollati del Sannazaro hanno passato la notte presso amici e parenti, dopo il grave incendio che ha distrutto alcune strutture dell’area. Il rogo, divampato ieri sera, ha causato l’evacuazione di diverse famiglie, lasciate temporaneamente senza casa. Le autorità stanno cercando di mettere in sicurezza le zone colpite e di capire le cause dell’incendio. La situazione rimane sotto controllo, mentre i residenti attendono aggiornamenti ufficiali sulle operazioni di soccorso.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Seguiamo con la massima attenzione l'evolversi della situazione al Sannazaro dopo il terribile incendio che ha colpito l'area. In queste ore, i vigili del fuoco sono impegnati in minuziosi sopralluoghi per verificare la staticità degli edifici e garantire che l'eventuale rientro nelle abitazioni avvenga in totale sicurezza". Così l'assessore al Lavoro e Politiche Sociali del Comune di Napoli Chiara Marciani. "Al momento – spiega – contiamo 60 cittadini sfollati, i quali hanno fortunatamente trovato tutti una sistemazione autonoma presso parenti o amici. Tuttavia, voglio rassicurare ogni singola persona coinvolta: i nostri servizi sociali sono attivi e monitorano la situazione costantemente.