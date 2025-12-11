Comune di Napoli | all’Assessore Marciani le deleghe del Welfare dopo le dimissioni dell’Assessore Trapanese

Dopo le dimissioni dell’Assessore Luca Trapanese, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha assegnato all’Assessore Chiara Marciani le deleghe relative alle politiche sociali, inclusione, tutela dei minori, immigrazione e pari opportunità. La scelta mira a garantire continuità e impegno nel settore del Welfare cittadino.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito delle dimissioni dell’Assessore Luca Trapanese e fatta salva ogni successiva determinazione, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha conferito all’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, le deleghe relative a: politiche sociali, inclusione e contrasto alla povertà, tutela dei minori, immigrazione e integrazione dei migranti, Terzo settore, diritti e pari opportunità delle persone con disabilità, nonché il coordinamento delle partecipate operanti nel settore. Il sindaco ringrazia Trapanese “per il lavoro svolto in questi quattro anni a tutela delle fasce più deboli e per favorire l’inclusione sociale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

