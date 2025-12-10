Hanno raccontato tutto Garlasco le testimonianze di parenti amici e vicini di casa di Chiara Poggi
Il 13 agosto 2007, a Garlasco, la tranquilla vita di Chiara Poggi viene sconvolta da un tragico evento. Le testimonianze di parenti, amici e vicini di casa ricostruiscono quei momenti e i dettagli di una delle vicende giudiziarie più discusse in Italia, aprendo uno squarcio sulla complessità di un caso ancora oggi al centro dell’attenzione pubblica.
La mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco s i apre come molte altre estati nella quiete della Lomellina, ma nella villetta di via Pascoli si consuma una delle vicende giudiziarie più controverse d’Italia. Le ricostruzioni processuali raccontano che Chiara Poggi, 26 anni, viene sorpresa all’interno della sua abitazione da qualcuno di cui non teme la presenza. La giovane, secondo abitudini consolidate, non avrebbe mai aperto la porta senza essersi preparata né l’avrebbe fatto se non sapesse con certezza chi si trovasse dall’altra parte. E invece quella mattina la casa è ancora in penombra, lei indossa il pigiama e attorno restano i resti della colazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Si vedono Sempio e le gemelle Cappa Garlasco le foto fuori dalla casa dei Poggi - Zazoom Social News
Garlasco legale Sempio | Foto dimostrano che ha detto la verità - Zazoom Social News
Garlasco in Tv, la telefonata di Stasi al padre: “Tutto contro di noi” - Spuntano le intercettazioni tra Alberto e il padre Nicola: le testimonianze dei vicini dopo l’omicidio alimentano i dubbi sulla relazione con Chiara Poggi ... Segnala libero.it
Garlasco, le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola pochi giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi - Le intercettazioni tra Alberto Stasi e il padre Nicola svelano il timore dell’ex fidanzato di Chiara di diventare l’unico indagato per il caso Garlasco ... Da virgilio.it
“Era in stato confusionale, mi ha raccontato subito tutto”. Dopo la violenza sessuale alla stazione di Jonio, la 23enne è stata soccorsa da un’automobilista. Cosa è emerso in queste ore sulla terribile vicenda. - facebook.com Vai su Facebook
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com