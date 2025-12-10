Hanno raccontato tutto Garlasco le testimonianze di parenti amici e vicini di casa di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, a Garlasco, la tranquilla vita di Chiara Poggi viene sconvolta da un tragico evento. Le testimonianze di parenti, amici e vicini di casa ricostruiscono quei momenti e i dettagli di una delle vicende giudiziarie più discusse in Italia, aprendo uno squarcio sulla complessità di un caso ancora oggi al centro dell’attenzione pubblica.

La mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco s i apre come molte altre estati nella quiete della Lomellina, ma nella villetta di via Pascoli si consuma una delle vicende giudiziarie più controverse d’Italia. Le ricostruzioni processuali raccontano che Chiara Poggi, 26 anni, viene sorpresa all’interno della sua abitazione da qualcuno di cui non teme la presenza. La giovane, secondo abitudini consolidate, non avrebbe mai aperto la porta senza essersi preparata né l’avrebbe fatto se non sapesse con certezza chi si trovasse dall’altra parte. E invece quella mattina la casa è ancora in penombra, lei indossa il pigiama e attorno restano i resti della colazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it