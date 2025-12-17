Caserma dei vigili del fuoco a Fiumicino via libera dal Consiglio

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha dato il via libera alla costruzione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un passo importante per migliorare la sicurezza e l’efficienza sul territorio. La decisione testimonia l’impegno dell’amministrazione nel garantire interventi tempestivi e potenziati, rafforzando la tutela dei cittadini e delle aree più vulnerabili della città. La realizzazione rappresenta un investimento strategico per il futuro di Fiumicino.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Approvato oggi in Consiglio comunale, l’ordine del giorno che prevede la realizzazione di una caserma dei Vigili del Fuoco a servizio della città. Attualmente il fabbisogno degli interventi è garantito dalla caserma presente in aeroporto, dove sono stati potenziati mezzi e risorse per rispondere alle esigenze del territorio. “L’ordine del giorno approvato è in linea con la strategia della mia amministrazione. – ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini nel suo intervento in aula – Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo avviato un confronto costante con i vertici dei Vigili del Fuoco e realizzato sopralluoghi per individuare la location più idonea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Per Cattolica strade, scuole, stazione ferroviaria, caserma vigili del fuoco, bilancio e nuovo regolamento referendum Leggi anche: Ex caserma Perotti, 30 milioni per la nuova casa dei vigili del fuoco \ VIDEO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caserma dei vigili del fuoco a Fiumicino, via libera dal Consiglio - Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Approvato oggi in Consiglio comunale, l’ordine del giorno che prevede la realizzazione di una caserma dei Vigili del Fuoco a servizio della città. ilfaroonline.it

Arriva Santa Barbara e la caserma dei pompieri apre anche ai bambini - Oggi, a cominciare dalle 9, dimostrazioni e il solito show dei pompieri nella sede di via Fontana Morella pro ... civonline.it

Rifiuti, buio e amianto: l’allarme USB sulla caserma dei Vigili del Fuoco di Lentini - Zona trasformata in discarica abusiva e priva di illuminazione pubblica. siracusanews.it

Fiumicino, Ciofi Cisl Abbiamo bisogno di una sede dei Vigili del Fuoco - Canale 10

Il crollo in prossimità della caserma Valfrè, sul posto l’intervento dei vigili del fuoco - facebook.com facebook

Momento di bilanci per i vigili del fuoco volontari di Rovereto: il 2026 dovrebbe veder partire l'atteso cantiere nella caserma di via Abetone. Protezione civile del Trentino. @dpcpat1 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.