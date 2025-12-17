Caserma dei vigili del fuoco a Fiumicino via libera dal Consiglio

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha dato il via libera alla costruzione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un passo importante per migliorare la sicurezza e l’efficienza sul territorio. La decisione testimonia l’impegno dell’amministrazione nel garantire interventi tempestivi e potenziati, rafforzando la tutela dei cittadini e delle aree più vulnerabili della città. La realizzazione rappresenta un investimento strategico per il futuro di Fiumicino.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Approvato oggi in Consiglio comunale, l’ordine del giorno che prevede la realizzazione di una caserma dei Vigili del Fuoco a servizio della città. Attualmente il fabbisogno degli interventi è garantito dalla caserma presente in aeroporto, dove sono stati potenziati mezzi e risorse per rispondere alle esigenze del territorio. “L’ordine del giorno approvato è in linea con la strategia della mia amministrazione. – ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini nel suo intervento in aula – Fin dall’inizio del nostro mandato abbiamo avviato un confronto costante con i vertici dei Vigili del Fuoco e realizzato sopralluoghi per individuare la location più idonea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

