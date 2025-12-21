via libera per la caserma dei vigili del fuoco

È stato dato il via libera all’avvio dei lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Lunedì 8 gennaio 2026, a Chiaruccia, prenderanno il via le attività di costruzione, con la consegna del cantiere all’azienda Iter di Pesaro. La realizzazione rappresenta un passo importante per migliorare i servizi di emergenza nella zona.

Si sblocca l’iter della caserma dei vigili del fuoco. "Lunedì 8 gennaio 2026 partiranno i lavori a Chiaruccia – annuncia il sindaco Luca Serfilippi – con la consegna del cantiere all’azienda Iter di Pesaro". Dal ministero dell’Interno è arrivato il via libera ai lavori, atteso da tre mesi. Dal 19 settembre, infatti, il Comune aveva approvato il progetto, individuato la ditta aggiudicataria e sottoscritto il relativo contratto. Mancava solo il nullaosta ministeriale, come denunciato pubblicamente dal primo cittadino all’inizio di questo mese sulle pagine del nostro giornale. Una storia di ordinaria burocrazia che stava tenendo fermo un progetto atteso da quasi 10 anni dall’intera comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

