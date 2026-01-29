A San Vito di Cadore bambino lasciato a piedi dal bus fa sei chilometri a piedi | Niente biglietto speciale? Devi scendere

Questa mattina un bambino di San Vito di Cadore è stato lasciato a piedi dal bus. Il ragazzino ha deciso di camminare per sei chilometri nella neve, con le temperature sottozero, dopo che l’autista gli ha detto di scendere perché non aveva il biglietto speciale. La famiglia denuncia la situazione e chiede chiarimenti. Dolomiti Bus ha avviato un’indagine interna per capire cosa sia successo.

I genitori hanno sporto querela per abbandono di minore, riferisce la nonna al Gazzettino. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il bambino non ha un abbonamento perché generalmente viene accompagnato a scuola in auto dai genitori. In alcuni casi, soprattutto quando ha rientro pomeridiano, torna in autobus. Motivo per cui la madre ha acquistato un carnet di biglietti senza data di scadenza da 2,50 euro. Lo scorso martedì dopo il termine delle lezioni, il bambino arriva insieme ad alcuni compagni alla fermata dell'autobus. «Il primo autobus passa senza fermarsi - riferisce la nonna Chiara Balbinot al Gazzettino- il secondo si ferma».

