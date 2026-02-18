Belluno | Autista del Bus Reintegrato Cambia Mansione Dopo Caso del Bambino Sospeso al Freddo

Il Bus della Solidarietà a Belluno: Autista Reintegrato ma Cambia Ruolo Dopo l’Episodio del Bambino Lasciato a Piedi. Un autista di autobus della società La Linea è stato reintegrato nel suo posto di lavoro a Belluno, ma non tornerà a guidare. L’uomo era stato sospeso dopo aver negato l’accesso a un bambino di 11 anni, a causa della mancanza del nuovo biglietto tariffario introdotto in concomitanza con l’imminente evento olimpico Milano-Cortina 2026. La vicenda, che ha sollevato un acceso dibattito sulla flessibilità delle regole e sulla sensibilità verso i cittadini, si è conclusa con un accordo che prevede per l’autista una nuova mansione all’interno dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu

