Belluno | Autista del Bus Reintegrato Cambia Mansione Dopo Caso del Bambino Sospeso al Freddo

Da ameve.eu 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Belluno, un autista del bus della solidarietà è tornato al lavoro dopo essere stato sospeso, ma ora svolge un ruolo diverso. La decisione arriva dopo il caso di un bambino lasciato a piedi sotto la pioggia fredda, che ha suscitato molte polemiche tra i cittadini. L’episodio ha portato a un cambiamento nelle mansioni dell’autista, che ora si occupa di altre attività all’interno del servizio di trasporto sociale.

Il Bus della Solidarietà a Belluno: Autista Reintegrato ma Cambia Ruolo Dopo l’Episodio del Bambino Lasciato a Piedi. Un autista di autobus della società La Linea è stato reintegrato nel suo posto di lavoro a Belluno, ma non tornerà a guidare. L’uomo era stato sospeso dopo aver negato l’accesso a un bambino di 11 anni, a causa della mancanza del nuovo biglietto tariffario introdotto in concomitanza con l’imminente evento olimpico Milano-Cortina 2026. La vicenda, che ha sollevato un acceso dibattito sulla flessibilità delle regole e sulla sensibilità verso i cittadini, si è conclusa con un accordo che prevede per l’autista una nuova mansione all’interno dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Bambino lasciato giù dal bus, l’autista è stato reintegrato al lavoro: «Ma cambia incarico»L’autista, coinvolto nel caso del bambino lasciato giù dal bus sotto la neve, è stato reintegrato al lavoro, ma con un nuovo incarico.

Bambino abbandonato a terra dopo l’ultimo stop: l’autista del bus si scusa pubblicamente a BellunoUn bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve, dopo essere stato fatto scendere dall’autobus a Belluno.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bambino lasciato giù dall'autobus in Cadore, reintegrato l'autista Salvatore Russotto: Ma non guiderà, avrà un'altra mansione; Un altro ragazzo lasciato a piedi dal bus: il 14enne aveva scordato l'abbonamento cartaceo. Ma l'azienda difende l'autista: Ha solo rispettato le regole; Belluno, l'autista che ha lasciato un bambino a piedi sulla neve non guiderà più i bus; E due: dopo l'11enne di Belluno, autista solerte fa scendere dal bus un 15enne disabile: e scatta il richiamo disciplinare.

belluno autista del busBimbo lasciato a piedi a Belluno, autista reintegrato al lavoro ma non guiderà più i busLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo lasciato a piedi a Belluno, autista reintegrato al lavoro ma non guiderà più i bus ... tg24.sky.it

belluno autista del busL'autista che ha lasciato il bambino giù dal bus è stato reintegrato al lavoro: È turbato, cambia incaricoL'azienda di trasporti ha revocato la sospensione per Salvatore Russotto, travolto dalle polemiche dopo aver fatto scendere un bimbo di 11 anni dal mezzo perché sprovvisto del biglietto valido ... today.it