Comolli Chiellini ad alto rischio squalifica secondo Gazzetta | le possibili sanzioni
Comolli e Chiellini rischiano squalifiche severe dopo l'infuriato scontro nel tunnel di San Siro, un episodio che ha attirato l’attenzione della Gazzetta. La testata sportiva segnala che i due dirigenti della Juventus potrebbero essere sanzionati per comportamenti aggressivi e provocazioni, con possibili multe o stop alle partite. Durante lo scontro, si sono sentite parole dure e si sono verificati contatti fisici, creando tensione tra le squadre.
per i due dirigenti della Juve coinvolti nel caos del tunnel di San Siro. Il caos scoppiato nel tunnel di San Siro durante l’intervallo di Inter Juventus rischia di trasformarsi in una pesante tegola per i vertici societari bianconeri. Dopo l’espulsione di Kalulu, l’ad Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini sono scesi infuriati dalla tribuna per contestare l’arbitro La Penna. Se Spalletti è apparso lucido nel gestire la situazione, la foga dei dirigenti è stata immortalata dai tifosi e ora il Giudice Sportivo è pronto a intervenire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, cosa rischiano Comolli e Chiellini per l’aggressione verbale a La Penna nel match con l’Inter? Ecco le possibili sanzioni
Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver rivolto parole dure all'arbitro La Penna durante il match tra Juventus e Inter.
Sanzioni per Comolli e Chiellini dopo l'aggressione verbale a La Penna
Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver insultato La Penna durante la partita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Le dure parole di Chiellini a Sky dopo Inter-Juventus; Spalletti contro Marotta, Comolli contro La Penna: urla e liti, furia Juve nel tunnel a fine 1° tempo; Comolli e Chiellini: Inter-Juve vergogna davanti a tutto il mondo, è il punto di non ritorno; Damien Comolli e Giorgio Chiellini insieme ai microfoni di DAZN Streaming | DAZN IT.
Le urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo nel tunnel di San SiroFucking disgrace, Non esiste al mondo: cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it
Caos nel tunnel di S Siro: cosa rischiano Comolli e Chiellini per l'aggressione verbale a La Penna?All'intervallo della partita contro l'Inter, i due dirigenti juventini hanno affrontato il direttore di gara sulle scale: ecco cosa prevede il Codice di Giustizia Sportiva in questi casi ... msn.com
Comolli e Chiellini hanno affrontato l’arbitro La Penna nell’intervallo di Inter-Juve: che cosa rischiano per l’aggressione verbale sulle scale di San Siro In seguito all’espulsione contestata di Kalulu, l’ad Damien Comolli e il Director of Football Strategy facebook
Possibili sanzioni per i dirigenti bianconeri: cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo #InterJuventus x.com