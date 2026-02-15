Comolli Chiellini ad alto rischio squalifica secondo Gazzetta | le possibili sanzioni

Comolli e Chiellini rischiano squalifiche severe dopo l'infuriato scontro nel tunnel di San Siro, un episodio che ha attirato l’attenzione della Gazzetta. La testata sportiva segnala che i due dirigenti della Juventus potrebbero essere sanzionati per comportamenti aggressivi e provocazioni, con possibili multe o stop alle partite. Durante lo scontro, si sono sentite parole dure e si sono verificati contatti fisici, creando tensione tra le squadre.

per i due dirigenti della Juve coinvolti nel caos del tunnel di San Siro. Il caos scoppiato nel tunnel di San Siro durante l’intervallo di Inter Juventus rischia di trasformarsi in una pesante tegola per i vertici societari bianconeri. Dopo l’espulsione di Kalulu, l’ad Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini sono scesi infuriati dalla tribuna per contestare l’arbitro La Penna. Se Spalletti è apparso lucido nel gestire la situazione, la foga dei dirigenti è stata immortalata dai tifosi e ora il Giudice Sportivo è pronto a intervenire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

