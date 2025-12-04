Sei giovani di San Mauro Pascoli e Savignano ai Mondiali Under 16

Ci sono anche sei ragazzini di San Mauro Pascoli e Savignano che per la prima volta come coppie romagnole hanno rappresentato l’Italia ai Mondiali Under 16 nei balli latini riuscendo a entrare nei primi 48 su 126 partecipanti. Sono Filippo Bartolini 13 anni e Anna Letizia 12, Lorenzo Amadori 11 e Lilli Micari 11, Nicolas Garattoni 10 e Anita Amadori 8. La danza sportiva, negli ultimi anni, ha vissuto un’evoluzione complessa: la nascita di nuove discipline, individuali, di coppia e di squadra, ha rischiato di oscurare l’essenza storica dei balli standard e latino-americani. Per tutelare questa identità è nata Dancesport Heritage (DSH), un sistema internazionale che valorizza il patrimonio dei balli di coppia di stile internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sei giovani di San Mauro Pascoli e Savignano ai Mondiali Under 16

Approfondisci con queste news

Weekend di grande rugby per la nostra Under 14 gialloblù! I ragazzi sono scesi in campo a San Mauro per un triangolare Rugby 7 affrontando Volvera (con due squadre) e Giuco. Ottima prestazione dei nostri giovani cinghiali: spirito di squadra, tanta cor - facebook.com Vai su Facebook

Sei giovani di San Mauro Pascoli e Savignano ai Mondiali Under 16 - Il 22 e 23 novembre a Schladming, hanno gareggiato anche nei 10 balli e Standard Under 16: Nicola e Anita sono entrati nelle prime 30 coppie, mentre Lorenzo e Lilli hanno raggiunto le prime 15 al ... Secondo msn.com

Il ricordo di Alan Brunetta vive: due nuovi oboi per i giovani delle scuole di San Mauro - La donazione possibile grazie ai ricavati del Memorial di giugno ... Riporta giornalelavoce.it

Daniele Formato guida i giovani atleti di San Mauro Pascoli al successo nel karate - Daniele Formato, 38 anni, originario di Apollosa in provincia di Benevento, residente a San Mauro Pascoli dove abita dal novembre 2009, domenica 30 marzo ha portato alcuni atleti di San Mauro Pascoli ... Secondo ilrestodelcarlino.it

“Sanremo Giovani 2025”: chi sono gli 11 semifinalisti dopo il ritiro di Soap - S i è conclusa stanotte su Rai 2 la selezione dei finalisti di Sanremo Giovani 2025 (condotto da Gianluca Gazzoli ), il talent dove si sono esibiti 24 artisti a caccia di un posto per la semifinale de ... Segnala iodonna.it

Sanremo Giovani 2 dicembre: gli ultimi sei in gara e chi è già in semifinale - L’ultima puntata del talent show che conduce all’Ariston andrà in onda domenica 14 dicembre in diretta su Raiuno ... Scrive msn.com