San Gimignano operaio 58enne cade da un’impalcatura alta 4 metri

A San Gimignano, un operaio di 58 anni è caduto da un’impalcatura alta circa quattro metri. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio durante le operazioni di lavori di restauro all’interno del cantiere dell’ex carcere di San Domenico. L’uomo ha subito una frattura a una gamba e ora si trova in ospedale. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per trasportarlo e dirigersi verso le cure mediche. La dinamica esatta del fatto resta ancora da chiarire.

San Gimignano (Siena), 18 febbraio 2026 – Incidente sul lavoro a San Gimignano (Siena): secondo una prima ricostruzione, un 58enne è caduto da un'impalcatura di circa 4 metri all'interno del cantiere per il recupero dell'ex carcere ed ex convento di San Domenico riportando la frattura di un arto inferiore. È stato poi trasportato all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e l'ambulanza della Misericordia di San Gimignano, allertate forze dell'ordine, vigili del fuoco e il personale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana sud est.