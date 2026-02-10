Tragedia in Brianza operaio cade da un’impalcatura da 4 metri | grave 58enne

Un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina a Lentate sul Seveso, nella frazione di Camnago. L’uomo è caduto da un’impalcatura alta circa quattro metri mentre lavorava. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse serie. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le modalità dell’incidente.

Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi a Lentate sul Seveso, in frazione Camnago. L'allarme è scattato intorno alle 11.05 in via Ticino 6, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da un'impalcatura all'interno di un cantiere.Secondo la prima.

