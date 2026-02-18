Samsung | nuova linea HBM4 per l’AI di NVIDIA l’HCB riduce la resistenza termica del 20% e potenzia la produzione

Samsung ha lanciato una nuova linea di memorie HBM4, rispondendo alle richieste di NVIDIA per migliorare le prestazioni nell’intelligenza artificiale. La causa di questa mossa è la crescente domanda di hardware più efficiente, che ha spinto Samsung a sviluppare un modello con resistenza termica del 20% inferiore. Questo aggiornamento permette di aumentare la produzione e di offrire prodotti più affidabili ai clienti. In particolare, Samsung ha integrato tecnologie avanzate per ridurre il calore generato dai chip, facilitando l’uso di sistemi più potenti e duraturi.

Samsung Potenzia la Produzione di Memorie HBM4 per NVIDIA: Una Nuova Fase nella Corsa all'Intelligenza Artificiale. Samsung ha accelerato la produzione di memorie HBM4 (High Bandwidth Memory) destinate ai futuri acceleratori di intelligenza artificiale di NVIDIA, installando una nuova linea produttiva nello stabilimento di Cheonan, in Corea del Sud. Questa mossa strategica, annunciata il 18 febbraio 2026, mira a soddisfare la crescente domanda di componenti essenziali per l'AI, in un mercato caratterizzato da una competizione sempre più intensa tra i principali produttori di semiconduttori. La Strategia di Samsung e l'Innovazione HCB.