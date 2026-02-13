Samsung rilancia HBM4 | nuova DRAM per AI più veloce e performante superate le difficoltà produttive

Samsung ha annunciato oggi di aver avviato la produzione di massa delle nuove memorie HBM4, una mossa che punta a rafforzare la propria posizione nel settore delle DRAM più veloci e performanti per l’intelligenza artificiale, dopo aver superato con successo le difficoltà produttive incontrate negli ultimi mesi.

Samsung Ritorna alla Ribalta con HBM4: Una Nuova Era per l’Intelligenza Artificiale. Samsung Electronics ha ufficialmente avviato la produzione di massa delle memorie HBM4, segnando un ritorno significativo nel mercato delle memorie ad alta velocità. L’annuncio, avvenuto il 12 febbraio 2026, risponde alla crescente domanda di potenza di calcolo per l’intelligenza artificiale, in particolare nei datacenter di nuova generazione, e riposiziona l’azienda come leader in un settore cruciale per l’innovazione tecnologica. Superare le Difficoltà: La Rinascita di Samsung nel Settore HBM. Questa svolta rappresenta un momento cruciale per Samsung, che aveva incontrato ostacoli nello sviluppo delle generazioni precedenti di HBM, HBM3 e HBM3E, permettendo a concorrenti come SK hynix di guadagnare terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Samsung si prepara a lanciare la produzione di massa dei nuovi chip HBM4.

