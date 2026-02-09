Samsung inizierà la produzione di massa dei chip hbm4 a breve
Samsung si prepara a lanciare la produzione di massa dei nuovi chip HBM4. Fonti vicine all’azienda parlano di un avvio già questa settimana, segnando un passo importante nel settore dei semiconduttori. La multinazionale sudcoreana sembra pronta a rafforzare la propria posizione sul mercato con questa novità.
si profila l’ avvio della produzione di massa dei chip HBM4 da parte di samsung, con voci di corridoio che indicano un possibile inizio già in questa settimana. questa mossa intende posizionare l’azienda in prima linea nel segmento delle memorie ad alta banda, offrendo un vantaggio competitivo rispetto ai principali rivali. l’interesse di potenziali acquirenti e la destinazione prevista ai data center di nvidia delineano uno scenario caratterizzato da forte attesa sulla dinamica di fornitura per le future GPU di intelligenza artificiale. samsung avvia la produzione di massa dei chip hbm4. secondo indiscrezioni di mercato, samsung potrebbe avviare la produzione di massa dei chip hbm4 già in questa settimana. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su Samsung CHip Production
Ultime notizie su Samsung CHip Production
