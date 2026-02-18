Dl Bollette in Cdm | FI obiettivo ridurle del 50% ; M5s nessuna misura concreta

Da agi.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto Bollette è arrivato oggi in Consiglio dei ministri, dopo che il governo ha deciso di intervenire per ridurre i costi energetici. La presidente di Forza Italia ha dichiarato che l’obiettivo è abbassare le bollette del 50%, puntando a un aiuto concreto per famiglie e imprese. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle critica il decreto, affermando che manca di misure reali e immediatamente applicabili. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, ha spiegato che il suo impegno è far scendere i costi dell’energia, perché sono fondamentali per la competitività delle aziende italiane.

AGI - Oggi in Cdm arriva il  decreto Bollette. Ieri sera il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nel confermarlo ai giornalisti che lo hanno fermato in Senato ha sottolineato: "Abbassare i  costi dell'energia  ai cittadini e alle imprese per me è una  priorità  perché la  competitività  del nostro sistema industriale è legata al  costo eccessivo delle bollette ". In precedenza il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, parlando all'Aria Che Tira su La7 aveva spiegato: "L'obiettivo del decreto è quello di  ridurre la bolletta di circa il 50% per gli Isee bassi  mentre per le imprese si vuole arrivare a un  abbassamento delle bollette del 20%, allineandoci così alla  media europea ". 🔗 Leggi su Agi.it

dl bollette in cdm fi obiettivo ridurle del 50 m5s nessuna misura concreta
© Agi.it - Dl Bollette in Cdm: FI "obiettivo ridurle del 50%"; M5s, "nessuna misura concreta"

Vertice di maggioranza, «il dl Bollette mercoledì in Cdm». Focus anche sulle priorità del prossimo annoGiorgia Meloni ha convocato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove ha annunciato che il decreto energia sarà approvato in Consiglio dei Ministri mercoledì.

Insediamento del Consiglio regionale, Errico (FI): “La democrazia oggi diventa responsabilità concreta”In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale della Campania, Errico di Forza Italia sottolinea l’importanza della responsabilità civica nella democrazia odierna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bollette, in arrivo i nuovi sgravi per le famiglie in difficoltà; Un decreto legge sul caro-bollette: 90 euro ai destinatari del bonus sociale; La quadra sul decreto bollette. Pichetto Fratin: Sicuramente in Cdm la prossima settimana; Decreto bollette, 315 milioni per il bonus sociale da 90 euro.

DL Bollette 2026: cosa prevede la nuova bozza?DL Bollette 2026: scopri le novità della nuova bozza. Bonus sociale da 90€, riforme per biogas e biomasse e nuovo spalma-incentivi. rinnovabili.it

dl bollette in cdm***Dl bollette: Pichetto, sara' settimana prossima in consiglio dei ministri(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - Stiamo chiudendo il decreto bollette. Sicuramente sara' in CdM la prossima settimana. Lo afferma il ... ilsole24ore.com