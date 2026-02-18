Dl Bollette in Cdm | FI obiettivo ridurle del 50% ; M5s nessuna misura concreta

Il decreto Bollette è arrivato oggi in Consiglio dei ministri, dopo che il governo ha deciso di intervenire per ridurre i costi energetici. La presidente di Forza Italia ha dichiarato che l’obiettivo è abbassare le bollette del 50%, puntando a un aiuto concreto per famiglie e imprese. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle critica il decreto, affermando che manca di misure reali e immediatamente applicabili. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier, ha spiegato che il suo impegno è far scendere i costi dell’energia, perché sono fondamentali per la competitività delle aziende italiane.

AGI - Oggi in Cdm arriva il decreto Bollette. Ieri sera il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nel confermarlo ai giornalisti che lo hanno fermato in Senato ha sottolineato: "Abbassare i costi dell'energia ai cittadini e alle imprese per me è una priorità perché la competitività del nostro sistema industriale è legata al costo eccessivo delle bollette ". In precedenza il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, parlando all'Aria Che Tira su La7 aveva spiegato: "L'obiettivo del decreto è quello di ridurre la bolletta di circa il 50% per gli Isee bassi mentre per le imprese si vuole arrivare a un abbassamento delle bollette del 20%, allineandoci così alla media europea ". 🔗 Leggi su Agi.it

Vertice di maggioranza, «il dl Bollette mercoledì in Cdm». Focus anche sulle priorità del prossimo annoGiorgia Meloni ha convocato un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, dove ha annunciato che il decreto energia sarà approvato in Consiglio dei Ministri mercoledì.

