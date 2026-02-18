Salvare una vita prima della prossima fermata | defibrillatori su ogni convoglio Trenord

Un episodio di emergenza ha spinto Trenord a installare defibrillatori su tutti i suoi treni regionali. La decisione nasce dalla volontà di intervenire rapidamente in caso di arresto cardiaco, prima ancora che il convoglio si fermi. La compagnia ferroviaria ha già iniziato a posizionare i dispositivi, che saranno facilmente accessibili durante il viaggio. Nei prossimi mesi, ogni convoglio avrà un defibrillatore automatico esterno (Dae), pronto all’uso in situazioni critiche. È un passo deciso per aumentare la sicurezza dei passeggeri.

Approvata all’unanimità la mozione che chiede i dispositivi salvavita su tutti i treni regionali e un confronto con RFI per portarli in tutte le stazioni lombarde Dare seguito, in accordo con Trenord, alla delibera regionale che prevede l’installazione di defibrillatori automatici esterni (Dae) su tutti i treni a gestione regionale e aprire un’interlocuzione con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per disporre la presenza dei defibrillatori in tutte le stazioni del territorio lombardo. È la richiesta contenuta nella mozione illustrata da Luca Paladini (PD) e approvata all’unanimità dall’Aula. A motivare la mozione, Paladini ha richiamato i volumi di viaggio e l’urgenza di tempi rapidi quando si parla di arresto cardiaco.🔗 Leggi su Quicomo.it

Il Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di installare defibrillatori sui treni Trenord, dopo che alcuni passeggeri sono rimasti senza assistenza durante emergenze cardiache.

