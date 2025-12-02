Salvare una vita è alla portata di tutti | potenziata la rete dei defibrillatori e la formazione su come utilizzarli
A Cesena sono presenti numerosi defibrillatori, molti dei quali installati grazie all’impegno dell’associazione Assocuore, ma nonostante la buona diffusione dei dispositivi, sono ancora poche le persone che sanno come intervenire rapidamente nei momenti decisivi. Ecco perché l’Amministrazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una telefonata in grado di salvare una giovane vita. È quella tra un carabiniere e un ragazzo di 17 anni, che aveva manifestato l'intenzione di farla finita mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Colleferro, in provincia di Roma. Momenti di paura, in cui il mil - facebook.com Vai su Facebook
"La priorità assoluta è salvare la vita umana ma sarà un'operazione lunga e complessa", cosa ha detto il prefetto di #Roma Lamberto Giannini sul luogo del crollo parziale della #TorredeiConti ai Fori Imperiali, riferendosi all'operaio intrappolato sotto le maceri Vai su X