Defibrillatori sui treni Trenord verso l' installazione in tutta la Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardia ha deciso di installare defibrillatori sui treni Trenord, dopo che alcuni passeggeri sono rimasti senza assistenza durante emergenze cardiache. La mozione approvata mira a mettere a disposizione di chi viaggia in Lombardia strumenti salvavita in ogni vettura. L’obiettivo è coprire tutte le tratte regionali, garantendo interventi rapidi in caso di emergenza.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione per impegnare la giunta a promuovere l'installazione di defibrillatori sui treni regionali di Trenord. "L'obiettivo", spiegano gli esponenti di Patto Civico in una nota, "è rafforzare la sicurezza sanitaria nei luoghi ad alta frequentazione pubblica, riducendo i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco e rendendo sempre più capillare la presenza di strumenti salvavita sul territorio lombardo". Secondo Luca Paladini, uno dei due promotori, "è un giorno importante nella politica di prevenzione che investe le centinaia di migliaia di persone che usano il treno come mezzo di trasporto in Lombardia".