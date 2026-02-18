Salta il deposito di un atto giudiziario per un guasto a internet | la Corte salva l' avvocato e la società vince la causa

Un guasto alla linea internet ha impedito il deposito di un atto giudiziario, salvando l’avvocato coinvolto e permettendo alla società di vincere la causa. La connessione interrotta ha bloccato il caricamento di documenti importanti durante una fase decisiva del procedimento, costringendo il tribunale a sospendere temporaneamente i termini. È stata la stessa compagnia a intervenire rapidamente, risolvendo il problema e facendo ripartire le pratiche giudiziarie.

I giudici di Perugia: "Il disservizio del provider è un evento imprevedibile, la rimessione in termini è legittima". Respinto l'appello di un'azienda che non voleva pagare una fattura Un taglio della linea internet, un guasto che fa saltare un termine processuale e una battaglia legale durata anni. Alla fine il giudice dà ragione allo studio legale rimasto "offline" per colpa del fornitore della linea internet. La Corte d'appello di Perugia ha respinto il ricorso di una società che contestava un decreto ingiuntivo ottenuto da un'altra impresa fornitrice di impianti elettrici.