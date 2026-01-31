Anno giudiziario presidente corte Appello Roma | Se si spezza patto giudici-società si perde credibilità

Questa mattina in tutta Italia si sono aperte le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026. A Roma, il presidente della Corte d’Appello ha avvertito che se i giudici si distaccano dalla società, la credibilità del sistema rischia di saltare. Da Milano a Napoli, gli appuntamenti sono stati l’occasione per fare il punto sulla giustizia, con un richiamo alla necessità di mantenere fiducia e trasparenza.

Da Roma a Milano fino a Napoli, in tutta Italia si svolgono oggi 31 gennaio le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026. Un appuntamento che quest’anno assume particolare interesse dato l’imminente referendum sulla riforma costituzionale della giustizia approvata dal Parlamento e alla quale si oppone l’Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato delle toghe. Nella sua relazione, il presidente della Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, ha lanciato un monito affinché venga protetta l’indipendenza della magistratura. “ Se questo patto fra magistratura e società si spezza, se si confonde l’indirizzo interpretativo della legge con l’indirizzo politico di governo, si apre una crepa nella credibilità complessiva delle istituzioni e si crea un cortocircuito nelle forme in cui si esercita la volontà popolare, che vincola il giudice solo nelle forme obiettive della legge e nei limiti segnati dal rispetto dei diritti fondamentali e del principio di eguaglianza, che devono essere garantiti nei confronti di qualsiasi maggioranza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

