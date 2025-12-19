Caso Agnelli l’avvocato Lubrano svela | Le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia sono pienamente condivisibili Vi spiego perché

L’avvocato Lubrano commenta le recenti conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea nel caso Agnelli, sottolineando la loro piena condivisibilità. In un’analisi approfondita, spiega i motivi alla base di questa posizione e cosa potrebbe significare per il futuro della vicenda. Un’interpretazione che offre chiarimenti importanti su un tema di grande rilievo giuridico e strategico.

Caso Agnelli, l’avvocato Lubrano ha spiegato perché le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte UE siano condivisibili. Le conclusioni depositate ieri dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrebbero segnare uno spartiacque storico per il diritto sportivo italiano. Al centro della disputa c’è il ricorso di Andrea Agnelli, l’ex presidente della Juventus che ha guidato il club nel decennio dei record, il quale ha sollevato dubbi sulla compatibilità tra le norme italiane e quelle comunitarie. Il nodo: annullamento vs risarcimento. Secondo l’Avvocato Generale, il sistema attuale italiano — basato sul cosiddetto “diritto vivente” sancito dalla Corte Costituzionale — è incompatibile con il Diritto dell’Unione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caso Agnelli: i giudici amministrativi devono avere giurisdizione ad annullare le sanzioni sportive. Il parere dell’Avv. Lubrano - Secondo la valutazione dell’Avvocato Generale, non è compatibile con il Diritto dell’Unione Europea il c. calcioefinanza.it

