Manovra 2026 nuovo maxi emendamento del governo | Zes credito imposta e casa cambia norma Tfr – La diretta

Arriva in commissione Bilancio del Senato il nuovo maxiemendamento alla Manovra 2026 annunciato ieri dal governo: vengono confermate le risorse per le imprese, con il rifinanziamento della Zes e del credito d’imposta; per le coperture l’intervento sull’acconto dell’85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. Sul piano delle infrastrutture, sono previsti 100 milioni per due anni per il Piano Casa, i fondi per il caro-materiali e lo slittamento al 2033 di alcuni fondi per il Ponte sullo Stretto. Entrano nel testo anche le norme sulla previdenza complementare, in forse fino a ieri sera, anche se in una formulazione differente rispetto alla versione del maxiemendamento di martedì: prevista l’estensione della platea di aziende che sono tenute al versamento Inps delle somme per il Tfr dei lavoratori, mirando ad includere tra i soggetti tenuti al versamento del contributo con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026 anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, hanno raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti (attualmente sono esclusi dall’obbligo), di fatto ampliando la platea di potenziali lavoratori che possono aderirvi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

