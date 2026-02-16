FIEG | appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la proroga del credito d’imposta per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite

La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) chiede al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di prorogare il credito d’imposta per l’acquisto della carta usata dalle testate giornalistiche. La richiesta nasce dall’esigenza di sostenere le imprese della stampa, che affrontano aumenti dei costi e difficoltà nella fornitura di materie prime. La FIEG rappresenta quasi tutte le testate di informazione in Italia, sia quotidiane che periodiche. La proroga è proposta nell’ambito della conversione in legge del decreto “Milleproroghe”. La federazione vuole garantire che le testate possano continuare

La Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), a nome delle imprese associate che rappresentano la quasi totalità della stampa quotidiana e periodica di informazione in Italia, rivolge un appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché sia accolta, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge "Milleproroghe", la richiesta di prorogare il credito d'imposta per l'acquisto della carta destinata alle pubblicazioni quotidiane e periodiche. Il credito di imposta sulla carta rappresenta uno strumento di particolare importanza per garantire la sostenibilità economica delle imprese editoriali e la continuità della stampa di qualità.