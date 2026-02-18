Salotto Festival per l' inaugurazione dell' oratorio dell' Annunziata a Solarolo

Il Salotto Festival ha partecipato all’inaugurazione dell’oratorio dell’Annunziata a Solarolo, che ha riaperto le porte dopo i lavori di rinnovamento. La cerimonia si svolgerà sabato 28 febbraio alle 20.30 e vedrà la presenza di numerosi cittadini e organizzazioni locali. Le ristrutturazioni hanno migliorato gli ambienti, creando uno spazio più accogliente per eventi culturali e incontri comunitari.

Sabato 28 febbraio alle ore 20.30 si terrà l'inaugurazione ufficiale dell'Oratorio dell'Annunziata, restituito alla cittadinanza dopo i lavori di ristrutturazione che ne hanno valorizzato gli spazi, rendendolo nuovamente fruibile per iniziative culturali, sociali e comunitarie. L'edificio torna così a disposizione della comunità come spazio di incontro, partecipazione e attività culturali, con l'obiettivo di diventare un luogo aperto alla vita del paese.