È morta Valeria Fedeli da ministra dell’Istruzione fu a Taranto per l’inaugurazione dell’anno scolastico Era il 2018

È deceduta nelle ultime ore Valeria Fedeli, figura di rilievo della politica italiana. Nel 2018, come ministra dell’Istruzione, si recò a Taranto per l’inaugurazione dell’anno scolastico. La foto allegata, tratta dal sito della Presidenza della Repubblica, ricorda quel momento. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama politico e istituzionale italiano.

La foto è tratta dal sito della presidenza della Repubblica. È morta nelle scorse ore Valeria Fedeli. Dapprima operaia, poi sindacalista, quindi parlamentare, fu componente del governo con Paolo Gentiloni primo ministro. Fu molto attenta da ministra alla situazione critica che viveva (tanto per cambiare)  Taranto e nel settembre 2018, ad esempio, fu nella città ionica con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione nazionale di quell’anno scolastico.   L'articolo È morta Valeria Fedeli, da ministra dell’Istruzione fu a Taranto per l’inaugurazione dell’anno scolastico Era il 2018 proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

