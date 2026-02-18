Salice non passano proposte dell’opposizione | Occasione persa per la comunità

Il consiglio comunale di Salice Salentino ha respinto le proposte dell’opposizione, che puntavano a migliorare le opportunità per i professionisti locali. La causa principale è stata la mancanza di supporto tra i consiglieri, nonostante le proposte mirassero a favorire l’occupazione e la qualità dei servizi pubblici. La mozione per valorizzare i tecnici residenti e l’emendamento sulle risorse finanziarie sono stati bocciati senza possibilità di revisione. La decisione ha suscitato delusione tra i sostenitori di queste iniziative. La discussione si è conclusa senza ulteriori interventi.

SALICE SALENTINO - Si è conclusa con esito negativo la discussione in consiglio comunale sulle due proposte presentate dal gruppo consiliare Salice 2030: la mozione per valorizzare i tecnici e professionisti residenti negli affidamenti diretti del Comune e l'emendamento per l'erogazione di voucher destinati ai giovani salicesi tra i 10 e i 13 anni per favorire l'accesso allo sport. Nel corso della seduta del 12 febbraio, entrambe le iniziative sono state respinte nonostante alcuni membri della maggioranza avessero mostrato apprezzamento. "La bocciatura delle nostre proposte – dichiarano i consiglieri Cosimo Gravili e Francesca Scalinci – penalizza direttamente le categorie a cui erano rivolte.