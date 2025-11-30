Luis Henrique Inter l’occasione persa contro il Pisa | com’è andata la prova dell’sterno brasiliano contro i toscani

Inter News 24 Luis Henrique Inter, l’esterno delude ancora e non riesce a emergere in una partita che sembrava propizia per lui: le ultime. La partita di Pisa avrebbe dovuto essere per Luis Henrique una nuova occasione per dimostrare i progressi che l’ Inter continua a cercare in lui, ma ancora una volta il brasiliano non è riuscito a brillare. Nonostante il match sembrasse essere una buona opportunità per farsi notare, il talento di Henrique è sembrato frenato e bloccato, incapace di esprimere quella scintilla che si attendeva da lui. La Gazzetta dello Sport non ha risparmiato critiche, valutando la sua prestazione impietosamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

