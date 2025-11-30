Euroma2 taglio del nastro per la nuova farmacia comunale

Tra le vetrine del centro commerciale Euroma2 ha alzato la saracinesca una nuova farmacia comunale. È la quarantasettesima tra quelle di proprietà capitolina, sarà gestita da Farmacap e prevede l’impiego di 10 persone, tra farmacisti e personale di supporto. La sua presenza all’interno di Euroma2. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jean Louis David CC Il Grifone Bassano. . Character first. Always. Ogni dettaglio di questo look nasce da un’idea chiara: creare equilibrio, movimento e una presenza che si fa notare. Con il servizio esclusivo Highlights, abbiamo costruito sfumature dorate - facebook.com Vai su Facebook

Taglio del nastro per la nuova palestra - Taglio del nastro all’Istituto Celli: oggi sarà inaugurata la nuova palestra, una struttura moderna e pensata per offrire agli studenti dell’Istituto Professionale e Tecnico e alla comunità uno spazio ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Taglio del nastro alla primaria. Nuova mensa all’avanguardia luminosa, moderna, sostenibile - È stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr con 500mila euro, il 20% dei quali stanziati dal Comune di Varese. Come scrive ilgiorno.it