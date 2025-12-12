Piccola Biblioteca Labis- Che Storia | taglio del nastro

A Caserta nasce la Piccola Biblioteca LABIS – Che Storia!, uno spazio pensato per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura tra bambini, bambine e famiglie. Un ambiente accogliente dedicato a libri e creatività, inaugurato recentemente per offrire un punto di riferimento culturale e ludico per tutta la comunità.

Inaugura a Caserta la Piccola Biblioteca LABIS – Che Storia! Un nuovo spazio dedicato ai bambini, alle bambine ai ragazzi, alle famiglie, ai libri e alla creatività. Sabato 13 dicembre, a partire dalle 16, aprirà ufficialmente le sue porte la Piccola Biblioteca LABIS – Che Storia!, un luogo nato.

