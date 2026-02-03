Hub di via Sichelgaita | al via la ricerca di volontari per la riapertura della Biblioteca Comunale

Da lunedì 5 febbraio, l’hub di via Sichelgaita apre le porte a chi vuole dare una mano. Dalle 17.30 alle 19.30, i cittadini possono iscriversi come volontari per aiutare a riaprire la Biblioteca Comunale. L’amministrazione comunale ha avviato questa iniziativa insieme alla Cooperativa Saremo Alberi, puntando a riportare la biblioteca al centro della vita cittadina. Chi è interessato può presentarsi in quell’orario e contribuire, così, a ridare vita a uno spazio importante per la comunità.

Dal 5 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, sarà possibile collaborare come volontari per la riapertura della Biblioteca Comunale nell'hub di via Sichelgaita promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Salerno, in collaborazione con la Cooperativa Saremo Alberi.

