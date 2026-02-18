Hub Socio-Culturale Sichelgaita | domani riapre la Biblioteca Comunale

Domani, 19 febbraio 2026, alle 17.30, i cittadini di Salerno potranno tornare a leggere e studiare nella Biblioteca Comunale, che riapre i battenti dopo alcuni mesi di chiusura. La ripresa delle attività avviene grazie alla riqualificazione dei locali dell’Hub Socio-Culturale Sichelgaita, situato nell’ex Centro per l’Impiego, che ora ospita di nuovo la biblioteca. La cerimonia di inaugurazione segnerà la ripresa di un servizio molto atteso dalla comunità locale.

È in programma domani, 19 febbraio 2026, alle ore 17.30, il taglio del nastro della Biblioteca Comunale di Salerno, che riapre al pubblico nei locali dell’Hub Socio Culturale Sichelgaita (ex Centro per l’Impiego). La struttura, gestita dalla cooperativa Sociale Saremo Alberi, nasce con l’obiettivo di offrire alla città un presidio culturale stabile, uno spazio aperto alla cittadinanza per promuovere l'universo della narrazione e permettere la diffusione del patrimonio librario. La Biblioteca si propone quale punto di riferimento per la comunità, garantendo accesso alle risorse librarie e promuovendo iniziative rivolte a cittadini di tutte le età.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Hub di via Sichelgaita : al via la ricerca di volontari per la riapertura della Biblioteca ComunaleDa lunedì 5 febbraio, l’hub di via Sichelgaita apre le porte a chi vuole dare una mano.

Riapre dopo 15 anni la biblioteca comunale di TroiaDopo quindici anni di chiusura, la Biblioteca comunale ‘Francesco Paolo Marasca’ di Troia riapre al pubblico.

