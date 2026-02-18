Comunali Cammarota | Salerno non è uno yogurt scaduto merita serietà e proposte concrete

Antonio Cammarota ha criticato il dibattito politico a Salerno, accusando i protagonisti di parlare solo di slogan e di non proporre soluzioni reali per la città. L’avvocato e ex consigliere comunale ha detto che Salerno non è uno yogurt scaduto, e quindi merita di più di parole vuote. Cammarota ha aggiunto che la città ha bisogno di proposte chiare e di impegno concreto da parte dei candidati alle elezioni comunali.

"Da giorni ormai - osserva Cammarota - ci si affanna alla ricerca di coalizioni, nomi, accordi ma è lecito chiedersi: cosa propongono? Cosa immaginano per il futuro? Quali sono le priorità da affrontare? Qual è il disegno per Salerno? Una città turistica? Commerciale, industriale o del terziario? E, soprattutto, come si gerarchizzano queste visioni? Questo vuole sapere la gente, non cosa si racconta nei salotti, dove si discute solo di potere. Da sempre la mia azione politica - prosegue - è stata improntata alla ricerca di proposte concrete e soluzioni, accompagnando l'attività amministrativa quando ritenevo fosse corretta e proponendo alternative quando reputavo che non lo fosse.